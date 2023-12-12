ВОЙНА В Украине В Одессе разоблачили работника ТЦК, организовавшего незаконную переправку мужчин за границу

2023-12-12 08:25

В Одессе правоохранители разоблачили работника территориального центра комплектования в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Военный в октябре текущего года во время прохождения службы в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одессе вместе со своим братом получили 7000 долларов от родственницы военнообязанного за решение вопроса об освобождении его от военной службы. За полученную неправомерную выгоду они обещали повлиять на военных чиновников, уполномоченных принимать такие решения.

Полицейские задокументировали, как военнослужащий уже в должности в другом ТЦК и СП в Одесской области самостоятельно подыскал мужчину, который хотел уехать из страны, несмотря на временный запрет на период действия военного положения. После того, как злоумышленник получил на криптокошелек задаток в размере 100 долларов, правоохранители задержали его в процессуальном порядке.

Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам по ч. 3 ст. 332, а также в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 214 тысяч гривен. После его внесения подозреваемый был освобожден из-под стражи.

Брату военного сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по ч. 2 ст. 369-2 УКУ. Это преступление карается штрафом от 34 до 85 тысяч гривен или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.