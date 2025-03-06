Жизнь БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ЧУКЛИНЫМ: "МОРЕ ПОЛЬЗЫ: КАК РАБОТАЕТ КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ В УКРАИНЕ"

2025-03-06 16:31

Сегодня мировой рынок рыбных консервов оценивается более чем в 40 миллиардов долларов и продолжает расти. О развитии отрасли в Украине, уникальных технологиях и планах на будущее мы поговорили с совладельцем группы компаний, которой принадлежит бренд "Аквамарин", Андреем Чуклиным.

История консервирования продуктов началась в начале XIX века во Франции, когда Наполеон Бонапарт объявил конкурс на создание способа длительного хранения продуктов для своей армии. Изобретатель Николя Аппер в 1809 году представил революционный метод — стерилизацию продуктов в герметичных стеклянных банках. За свое открытие он получил от императора 12 000 франков и звание "Благодетель человечества".

Через год англичанин Питер Дюранд запатентовал использование для консервирования жестяных банок, что стало началом современной консервной промышленности. С тех пор технологии значительно усовершенствовались, но основной принцип хранения остается неизменным.

— Андрей Валерьевич, расскажите о позициях "Аквамарина" на украинском рынке рыбной продукции.

— Сегодня компания, выпускающая продукцию под брендом "Аквамарин" — это вертикально-интегрированная структура, обеспечивающая почти полный цикл: от переработки рыбы до реализации готового продукта. Мы производим более 28 миллионов банок консервов в год, что составляет примерно треть украинского рынка рыбных консервов.

Наша уникальность заключается в том, что мы единственная украинская компания, осуществляющая переработку антарктического криля в Украине.

— Расскажите больше о пользе рыбных консервов. Почему потребителям стоит прислушаться к Андрею Чуклину и обратить внимание на этот продукт?

— Рыбные консервы — это не просто удобный продукт длительного хранения, это настоящая сокровищница полезных веществ. Возьмем, например, криль. Это уникальный источник омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья сердечно-сосудистой системы, мозга и зрения. При этом омега-3 в криле находятся в форме фосфолипидов, что обеспечивает лучшее усвоение по сравнению с рыбьим жиром.

Консервы из разных видов рыб также богаты белком высшего качества, витаминами группы В, особенно В12, витамином D, который сложно получить из других источников питания. Важны и минералы — кальций, фосфор, селен, йод. Кстати, при консервировании кости рыбы размягчаются, становятся съедобными и служат дополнительным источником кальция.

Хочу еще раз обратить внимание, что наши консервы не содержат консервантов и ГМО, а длительное хранение достигается за счет процесса термообработки и стерилизации, который позволяет сохранить максимум полезных составляющих и обеспечить длительный срок годности.

— Как обеспечивается контроль качества на производстве?

— Система контроля качества Интеррыбфлот многоуровневая. На предприятии внедрены международные системы HACCP и ISO 22000:2018. Это означает контроль на всех этапах: от приема сырья до готового продукта.

Наша лаборатория оснащена самым современным оборудованием. Каждая партия сырья и готовой продукции проходит тщательный контроль. Проверяется все: от микробиологических показателей до содержания полезных веществ.

При производстве консервов ТМ "Аквамарин" используем только натуральные ингредиенты: дикую рыбу, живущую без вмешательства человека на просторах морей и океанов, натуральные овощи, выращенные на украинских землях, натуральные специи и масло высшего качества.

— Господин Чуклин, какие инновации ваша компания внедряет в производство?

— Инновации для нас — это постоянный процесс. Недавно было установлено новое оборудование для мойки рыбы, обновлен закаточный парк. Сейчас в процессе модернизации и совершенствования автоклавного отделения, что предусматривает новые современные горизонтальные автоклавы. Установка новой автоматизированной линии для производства консервов позволит увеличить производительность, расширить ассортимент и при этом обеспечить еще более высокий уровень качества.

Внедрили систему прослеживаемости продукции — можем отследить весь путь каждой партии: от вылова до магазинной полки. Это важно и для контроля качества, и для потребителей, которые хотят знать происхождение продукта.

Работаем над энергоэффективностью и экологичностью производства. Установили новые котлы с высоким КПД, современную систему аспирации, снижающую пылевую нагрузку на окружающую среду, готовимся к монтажу и установке солнечных панелей. Это позволяет уменьшить расход энергии и влияние на окружающую среду.

— Как организован экспорт продукции? Какие рынки для вас приоритетные?

— Сейчас активно готовимся к выходу на рынки ЕС и США — проходим необходимые сертификации, адаптируем производство под их требования.

Важное направление — страны Ближнего Востока. Там высоко ценят качество нашей продукции. Много работаем над адаптацией продукции под требования различных рынков — это касается и состава продукта, и дизайна упаковки, и получения необходимых сертификатов.

— Как изменилась работа предприятия во время войны?

— Война — это вызов для каждого человека и любого бизнеса. Но мы понимаем свою ответственность перед страной, работниками, потребителями. Поэтому продолжаем работать, обеспечивая продовольственную безопасность Украины. За 2024 год заплатили более 108 миллионов гривен налогов. Сохранили рабочие места — это около 400 работников. Продолжаем инвестировать в развитие производства, потому что понимаем — сильная экономика это часть нашей победы. Регулярно поставляем продукцию для нужд Вооруженных Сил Украины, сотрудничаем с волонтерскими организациями.

— Расскажите о планах развития. Что в приоритете лично у Андрея Чуклина?

— В ближайших планах — запуск новой производственной линии, которая позволит расширить ассортимент продукции. Продолжим модернизацию оборудования — уже заказали новое холодильное оборудование для хранения сырья. Работаем над новыми продуктами. Скоро представим несколько интересных новинок, которые, я уверен, понравятся потребителям. Но главное — мы стремимся оставаться надежным производителем качественной продукции, которой доверяют потребители. Это основа нашей стратегии развития.

— Какие тренды вы видите в потреблении рыбной продукции?

— Мировые тренды показывают рост спроса на здоровое питание. Люди все больше внимания уделяют составу продуктов, их пользе для здоровья. Рыбные консервы идеально соответствуют этому тренду — это доступный источник ценного белка и омега-3 жирных кислот. Также растет спрос на продукцию с простым, понятным составом, без консервантов и искусственных добавок. Это полностью соответствует нашей философии производства.

— Какой главный совет от Андрея Чуклина потребителям при выборе рыбных консервов?

— В первую очередь — обращайте внимание на производителя. Выбирайте продукцию проверенных компаний, которые дорожат своей репутацией. Читайте состав — он должен быть простым и понятным. Важно понимать, что качественные рыбные консервы не могут стоить дешево. Это касается особенно продукции из ценных видов рыб. Но это оправданные инвестиции в свое здоровье.

Справка:

Группа компаний, которой принадлежит бренд "Аквамарин", основана в 1994 году. Совладельцами группы сегодня являются Григорий Луцай и Андрей Чуклин. В настоящее время это ведущий украинский производитель рыбных консервов, выпускающий продукцию под торговыми марками "Аквамарин", "Море", "Флотские". Компания имеет современные производственные мощности. Ассортимент включает более 60 наименований консервов



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