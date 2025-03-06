БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ЧУКЛИНЫМ: "МОРЕ ПОЛЬЗЫ: КАК РАБОТАЕТ КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ В УКРАИНЕ"

Сегодня мировой рынок рыбных консервов оценивается более чем в 40 миллиардов долларов и продолжает расти. О развитии отрасли в Украине, уникальных технологиях и планах на будущее мы поговорили с совладельцем группы компаний, которой принадлежит бренд "Аквамарин", Андреем Чуклиным.
История консервирования продуктов началась в начале XIX века во Франции, когда Наполеон Бонапарт объявил конкурс на создание способа длительного хранения продуктов для своей армии. Изобретатель Николя Аппер в 1809 году представил революционный метод — стерилизацию продуктов в герметичных стеклянных банках. За свое открытие он получил от императора 12 000 франков и звание "Благодетель человечества".
Через год англичанин Питер Дюранд запатентовал использование для консервирования жестяных банок, что стало началом современной консервной промышленности. С тех пор технологии значительно усовершенствовались, но основной принцип хранения остается неизменным.
— Сегодня компания, выпускающая продукцию под брендом "Аквамарин" — это вертикально-интегрированная структура, обеспечивающая почти полный цикл: от переработки рыбы до реализации готового продукта. Мы производим более 28 миллионов банок консервов в год, что составляет примерно треть украинского рынка рыбных консервов.
Наша уникальность заключается в том, что мы единственная украинская компания, осуществляющая переработку антарктического криля в Украине.
— Рыбные консервы — это не просто удобный продукт длительного хранения, это настоящая сокровищница полезных веществ. Возьмем, например, криль. Это уникальный источник омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья сердечно-сосудистой системы, мозга и зрения. При этом омега-3 в криле находятся в форме фосфолипидов, что обеспечивает лучшее усвоение по сравнению с рыбьим жиром.
Консервы из разных видов рыб также богаты белком высшего качества, витаминами группы В, особенно В12, витамином D, который сложно получить из других источников питания. Важны и минералы — кальций, фосфор, селен, йод. Кстати, при консервировании кости рыбы размягчаются, становятся съедобными и служат дополнительным источником кальция.
Хочу еще раз обратить внимание, что наши консервы не содержат консервантов и ГМО, а длительное хранение достигается за счет процесса термообработки и стерилизации, который позволяет сохранить максимум полезных составляющих и обеспечить длительный срок годности.
— Система контроля качества Интеррыбфлот многоуровневая. На предприятии внедрены международные системы HACCP и ISO 22000:2018. Это означает контроль на всех этапах: от приема сырья до готового продукта.
Наша лаборатория оснащена самым современным оборудованием. Каждая партия сырья и готовой продукции проходит тщательный контроль. Проверяется все: от микробиологических показателей до содержания полезных веществ.
При производстве консервов ТМ "Аквамарин" используем только натуральные ингредиенты: дикую рыбу, живущую без вмешательства человека на просторах морей и океанов, натуральные овощи, выращенные на украинских землях, натуральные специи и масло высшего качества.
— Инновации для нас — это постоянный процесс. Недавно было установлено новое оборудование для мойки рыбы, обновлен закаточный парк. Сейчас в процессе модернизации и совершенствования автоклавного отделения, что предусматривает новые современные горизонтальные автоклавы. Установка новой автоматизированной линии для производства консервов позволит увеличить производительность, расширить ассортимент и при этом обеспечить еще более высокий уровень качества.
Внедрили систему прослеживаемости продукции — можем отследить весь путь каждой партии: от вылова до магазинной полки. Это важно и для контроля качества, и для потребителей, которые хотят знать происхождение продукта.
Работаем над энергоэффективностью и экологичностью производства. Установили новые котлы с высоким КПД, современную систему аспирации, снижающую пылевую нагрузку на окружающую среду, готовимся к монтажу и установке солнечных панелей. Это позволяет уменьшить расход энергии и влияние на окружающую среду.
— Сейчас активно готовимся к выходу на рынки ЕС и США — проходим необходимые сертификации, адаптируем производство под их требования.
Важное направление — страны Ближнего Востока. Там высоко ценят качество нашей продукции. Много работаем над адаптацией продукции под требования различных рынков — это касается и состава продукта, и дизайна упаковки, и получения необходимых сертификатов.
— Война — это вызов для каждого человека и любого бизнеса. Но мы понимаем свою ответственность перед страной, работниками, потребителями. Поэтому продолжаем работать, обеспечивая продовольственную безопасность Украины. За 2024 год заплатили более 108 миллионов гривен налогов. Сохранили рабочие места — это около 400 работников. Продолжаем инвестировать в развитие производства, потому что понимаем — сильная экономика это часть нашей победы. Регулярно поставляем продукцию для нужд Вооруженных Сил Украины, сотрудничаем с волонтерскими организациями.
— В ближайших планах — запуск новой производственной линии, которая позволит расширить ассортимент продукции. Продолжим модернизацию оборудования — уже заказали новое холодильное оборудование для хранения сырья. Работаем над новыми продуктами. Скоро представим несколько интересных новинок, которые, я уверен, понравятся потребителям. Но главное — мы стремимся оставаться надежным производителем качественной продукции, которой доверяют потребители. Это основа нашей стратегии развития.
— Мировые тренды показывают рост спроса на здоровое питание. Люди все больше внимания уделяют составу продуктов, их пользе для здоровья. Рыбные консервы идеально соответствуют этому тренду — это доступный источник ценного белка и омега-3 жирных кислот. Также растет спрос на продукцию с простым, понятным составом, без консервантов и искусственных добавок. Это полностью соответствует нашей философии производства.
— В первую очередь — обращайте внимание на производителя. Выбирайте продукцию проверенных компаний, которые дорожат своей репутацией. Читайте состав — он должен быть простым и понятным. Важно понимать, что качественные рыбные консервы не могут стоить дешево. Это касается особенно продукции из ценных видов рыб. Но это оправданные инвестиции в свое здоровье.
Справка:
Группа компаний, которой принадлежит бренд "Аквамарин", основана в 1994 году. Совладельцами группы сегодня являются Григорий Луцай и Андрей Чуклин. В настоящее время это ведущий украинский производитель рыбных консервов, выпускающий продукцию под торговыми марками "Аквамарин", "Море", "Флотские". Компания имеет современные производственные мощности. Ассортимент включает более 60 наименований консервов