Жизнь “Біжи як від колишньої”: як Володимир Крепосняк перетворив шлюб на інструмент шахрайства

2025-05-12 10:27

Володимир Крепосняк із Київщини фігурує в десятках судових справ, пов’язаних із шлюбами, дітьми, аліментами та поділом майна. Та за зовнішністю “втомленого добряка” може ховатися професійний шлюбний аферист, який роками використовує українську судову систему як спосіб заробітку. Ключовий алгоритм дій: знайомство з жінками старшого віку, швидкий шлюб, поява дитини, скандал, суди, аліменти, розлучення — і нова жертва. Кожен такий цикл супроводжується бюрократичним тиском, використанням адвокатів, підробленими довідками, іграми на нервах. У багатьох випадках Крепосняк заявляв про відсутність доходів, маючи при цьому валютні депозити. У відкритому реєстрі можна знайти десятки справ, де фігурує його ім’я.

Розслідування NGL.media проливає світло на діяльність Крепосняка, який не лише виконує роль “сімейного шахрая”, а й є активним учасником скандальної організації “Батько має право” (БМП), що, за даними журналістів, системно викрадає дітей у матерів. У розслідуванні описано десятки випадків, коли чоловіки після консультацій з керівником організації Олександром Швецем викрадали дітей у матерів, ізолювали їх на роки, використовували у судовій війні та змушували жінок відмовлятись від боротьби. У багатьох випадках діти зникали з життя матерів без сліду, а батьки отримували відстрочки від мобілізації як “єдині опікуни”.

Після повномасштабного вторгнення росії Крепосняк став одним із перших, хто за “методичками” організації викрав дитину, отримав статус “одинака-опікуна” та відстрочку від мобілізації. Він мешкає в селі Гатне, де проживають і інші активісти БМП. За словами постраждалих жінок, Крепосняк не лише діє сам, а й допомагає іншим: проводить консультації, поширює “успішні кейси” та тисне на суддів публічною присутністю на засіданнях.

Окрема роль у справі належить експертці Тетяні Вакуліч, яка, не бачачи дитини, надала Крепосняку позитивний психологічний висновок — він став підставою для обмеження прав матері. Паралельно з цим його колишня дружина роками виборювала не лише майно, а й право бачити власну дитину.

Жінки, які зіткнулись із Крепосняком, називають його діяльність “повзучим насильством”, а судову тяганину — формою системного тиску, що виснажує, ламає та ізолює. За їх словами, для нього кожна дитина — це важіль, кожна жінка — тимчасовий ресурс, кожне рішення суду — спосіб зміцнити контроль.

Джерело: versii.com