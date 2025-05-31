Жизнь Фільм "Пункт призначення: Родове прокляття" б'є рекорди по касовим зборам

2025-05-31 12:30

Фільм жахів Пункт призначення: Родове прокляття (Final Destination: Bloodlines) б'є рекорди.

За інформацією BoxOfficeMojo, станом на кінець травня світові касові збори стрічки перевищили $186,8 мільйона, що робить її найуспішнішою частиною серії. Попередній рекордсмен – Пункт призначення 4 (2009) – мав $186,1 мільйона.

Для порівняння: інші фільми франшизи збирали від $90 до $155 мільйонів, а найменш успішною вважається друга частина, що вийшла у 2003 році.

Крім комерційного успіху, Родове прокляття отримало й найкращі критичні відгуки. На Rotten Tomatoes рейтинг схвалення сягає 92% – це абсолютний рекорд серед усіх попередніх частин.

Виробничий бюджет стрічки становив близько $50 мільйонів, тож проєкт уже зараз став прибутковим.