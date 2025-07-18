АРМА розкрило схему фіктивного постачання дронів для ЗСУ

Національне Агентство з менеджменту та розшуку активіврозшукало активи учасників організованої злочинної групи, котрі прикривалися фіктивним постачанням дронів для ЗСУ. Виявлено десятки об’єктів нерухомості, люксові авто, частки в компаніях, грошові активи, а також майнові права. Про це інформує пресслужба АРМА.
Загальна сума збитків, згідно матеріалів кримінального провадження, перевищує 10,7 млн грн.
Зокрема виявлено:
Нині інформацію про розшукане майно вже передали правоохоронним органам для вирішення питання щодо накладення арешту на ці активи.