ВІЙНА В Україні АРМА розкрило схему фіктивного постачання дронів для ЗСУ

2025-07-18 11:32

Національне Агентство з менеджменту та розшуку активіврозшукало активи учасників організованої злочинної групи, котрі прикривалися фіктивним постачанням дронів для ЗСУ. Виявлено десятки об’єктів нерухомості, люксові авто, частки в компаніях, грошові активи, а також майнові права. Про це інформує пресслужба АРМА.

Загальна сума збитків, згідно матеріалів кримінального провадження, перевищує 10,7 млн грн.

Зокрема виявлено:

  • 11 земельних ділянок
  • 10 люксових автомобілів
  • 11 об'єктів житлової та комерційної нерухомості
  • частки у статутних капіталах підприємств на понад 18 млн грн
  • кошти в банках - понад 22 млн грн і майже $10 000 (в еквіваленті)
  • майнові права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи

Нині інформацію про розшукане майно вже передали правоохоронним органам для вирішення питання щодо накладення арешту на ці активи.

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