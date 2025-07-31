Життя В Україні через негоду були зафіксовані відключення електроенергії у шести областях

2025-07-31 16:46

Станом на четвер в Україні через негоду були зафіксовані відключення електроенергії у шести областях. Про це повідомило Укренерго.

"Через несприятливі метеоумови (гроза, шквали) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 75 населених пунктів у шести областях. Ремонтні бригади обленерго усувають пошкодження на лініях. Заживити всіх абонентів планують до кінця доби", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим споживання електроенергії знизилось на 7% у порівнянні з показниками у середу. Впав і добовий максимум споживання – на 5%.

"Причина таких змін – спадання спеки на всій території України. А також – сонячна погода у більшості регіонів, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в Укренерго.

Нагадамо, 30 липня відключення світла охопили дев'ять областей України. При цьому споживання електроенергії зберігалось на високому рівні.