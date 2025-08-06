ВІЙНА В Україні В ударних дронах-шахедах рашистів виявлено індійські компоненти

2025-08-06 08:24

В російських ударних дронах типу "шахед" виявляють індійські компоненти. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Телеграм.

"На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема – шахед/герань", – написав він.

Єрмак зазначив, що необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців.

"Також купівля російських енергоресурсів – це фінансування війни, яке не сприяє миру", – додав керівник ОП.

Єрмак поділився посилання на статтю у виданні Hindustan Times, згідно з яким, Україна офіційно порушила перед урядом Індії та Євросоюзом питання про виявлення електронних компонентів, виготовлених або зібраних фірмами в Індії, на безпілотниках іранського виробництва, що використовуються армією рф.

Зазначається, що компанії Vishay Intertechnology та Aura Semiconductor брали участь у виробництві дронів Shahed 136.

За словами джерел, українська сторона принаймні двічі порушувала це питання через офіційне дипломатичне листування після того, як ці компоненти були виявлені на Shahed 136 в минулому році.

Уточнюється, що українські дипломати порушили це питання перед посланцем ЄС з питань санкцій Девідом О'Салліваном, коли той відвідав Нью-Делі в середині липня, додали джерела на умовах анонімності.

О'Салліван відвідав Індію минулого місяця, щоб проінформувати індійських чиновників про останній пакет санкцій ЄС, який включає нафтопереробний завод Nayara Energy, що частково належить російській компанії Роснефть, та заборону на імпорт продуктів переробки, виготовлених з російської сирої нафти.

Індія і Китай стали головними покупцями російської нафти після початку війни росії проти України. Тільки це дозволяє кремлю отримувати великі гроші на виробництво зброї.