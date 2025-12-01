Політика Володимир Зеленський прокоментував вчорашні мирні перемовини у США: "все було дуже конструктивно"

2025-12-01 16:44

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з лідером Фінляндії Александером Стуббом прокоментував вчорашні перемовини у США. Про це глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 1 грудня.

"Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно. Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати. Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю", - розповів президент.

За словами Зеленського, на сьогодні ж заплановані перемовини з партнерами у Європі: "Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика - пріоритети очевидні. Дякую всім, хто допомагає!"

Нагадаємо, 30 листопада у Флориді відбулися переговори делегацій України і США щодо "мирного плану." Вони стали продовженням першого раунду переговорів у Женеві. За підсумками другого раунду переговорів державний секретар США Марко Рубіо заявив, що був зроблений "черговий крок, але ще є над цим працювати".

