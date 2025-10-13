ВІЙНА В Україні У прифронтових та прикордонних районах України збільшать кількість екіпажів дронів-перехоплювачів

2025-10-13 16:44

Командування Збройних сил України ухвалило низку рішень для посилення протиповітряної оборони у прифронтових та прикордонних районах, зокрема шляхом збільшення кількості екіпажів дронів-перехоплювачів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, у вересні під час масованих атак на Україну російська армія застосувала майже 6900 дронів, з яких понад 3600 - ударні типу Shahed. росіяни постійно змінюють тактику застосування безпілотників. На сьогодні вони активізували удари по прифронтових районах і прикордонню, активно атакують об’єкти критичної інфраструктури та цивільні цілі.

Сирський зазначив, що ЗСУ продовжують нарощувати спроможності підрозділів, які протидіють ворожим безпілотникам за допомогою дронів-перехоплювачів. Більшість російських ударних БПЛА знищується саме такими засобами.

Він додав, що наразі триває системне розширення штату відповідних формувань, нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні ресурси для якісного тренування. Водночас проводяться заходи для вдосконалення системи виявлення російських дронів, що підвищує ефективність їхнього знищення. Формується командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗСУ.

За словами Сирського, іншим напрямам протидії теж приділена увага. Збройні сили розвивають, зокрема, знищення ворожих дронів за допомогою ударних гелікоптерів і легкомоторної авіації. Застосування останньої дозволяє ефективно уражати російські БПЛА на більших висотах. Командування готує нові екіпажі літаків для виконання цих завдань.

"Триває спільна робота Сил оборони та виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів. Маємо пришвидшити розробку й впровадження їх у війська, адже в умовах технологічного змагання противник постійно вдосконалює свої засоби", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач дав завдання всім задіяним структурам щодо підвищення ефективності знищення ворожих безпілотників і розгортання нових підрозділів, оснащених дронами-перехоплювачами.