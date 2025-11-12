ВІЙНА В Україні Енергоатом скликав спеціальне засідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями в корупції

2025-11-12 13:36

Наглядова рада НАЕК Енергоатом скличе спеціальне засідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями в корупції працівників компанії. Про це йдеться в її заявікомпанії.

"Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками Енергоатома. Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії", – йдеться в заяві.

Вказано, що буде ініційовано незалежну перевірку відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.

"Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади", – вказано у заяві.

Як відомо, зранку 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної операції Мідас з виявлення корупції в енергетиці, в тому числі, з відмивання коштів Енергоатома у великих масштабах. Пізніше стало відомо, що зловмисники легалізували кошти через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Учасники схеми "відмили" близько 100 млн доларів.