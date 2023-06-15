ВОЙНА В Украине За тиждень ЗСУ просунулися в глибину противника та звільнили сім населених пунктів у Донецькій і Запорізькій областях

2023-06-15 14:29

Українські війська мають певні успіхи на Запорізькому напрямку. Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 15 червня.

"Сили оборони на запорізькому напрямку продовжують очищення українських міст і селищ від загарбників. За останній тиждень наші війська просунулися в глибину противника до 3 км у районі населеного пункту Мала Токмачка і до 7 км – у районі населеного пункту на південь від Великої Новосілки", – заявив Громов.

Він нагадав, що загалом українські сили звільнили сім населених пунктів у Донецькій і Запорізькій областях.

"Повернуто під контроль понад 100 кв. км української території", – додав генерал.