ВІЙНА В Україні Окупанти просунулися на чотирьох ділянках фронту в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях - DeepState

2025-08-14 11:34

За минулу добу ворожа армія просунулася на чотирьох ділянках фронту в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. В результаті площа окупації зросла на 20,26 кв. км, повідомив аналітичний проєкт DeepState у четвер, 14 серпня.

Так, йдеться про ділянки поблизу села Малинівка на схід від Гуляйполя Запорізької області, села Полтавка між містами Костянтинівка та Мирноград Донецької області, села Январське на сході Дніпропетровської області біля межі з Донецькою, та села Майське на північ від міста Часів Яр Донецької області.

"Ворог просунувся поблизу Малинівки, Полтавки, Січневого та Майського", – йдеться у повідомленні.

При цьому при взяття певних населених пунктів не йдеться.

Як уточнює Інтерфакс-Україна, порівняно з вівторком, 12 серпня, площа російського контролю в Запорізькій області на на заході Донецької області в районі Малинівки на Январського збільшилась на 5,16 кв. км, а "сірої зони" невизначеного контролю – на 9,97 кв. км.

В Донецькій області між Костянтинівкою та Мирноградом в районі Полтавки площа російського контролю збільшилася на 13,58 кв. км, натомість на 8,28 кв км зменшилася "сіра зона". В районі Часового Яру збільшилась як площа російського контролю (на 1,52 кв. км), так і "сіра зона" (на 3,46 кв. км).

Також DeepState повідомляє про суттєве збільшення "сірої зони" вздовж адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей на невелике скорочення площі російського контролю в районі Стрілечої Харківської області біля кордону з РФ.