Політика Стало відомо, що саме вимагатиме Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором на Алясці

2025-08-14 16:46

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором на Алясці вимагатиме безумовного припинення вогню. Про це Трамп сказав під час онлайн-перемовин з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в соцмережі Х.

За словами Барро, Трамп у зверненні до української делегації та союзників заявив, що він вимагатиме від путіна безумовного припинення вогню.

Глава Білого дому також наголосив, що будь-які переговори, які стосуватимуться територій України, проходитимуть лише за присутності президента України під час наступної зустрічі з путіним.

Окрім цього, Трамп повідомив, що Сполучені Штати приєднаються до системи міжнародних гарантій безпеки, яку розроблених країнами "коаліції охочих", у складі Франції, Великої Британії та Німеччини.

Нагадаємо, у середу Коаліція рішучих озвучила п’ять вимог щодо мирної угоди між Росією та Україною. Зокрема, Москва не повинна мати права вето на шляху України до ЄС і НАТО, а також вимагати обмежень ЗСУ.