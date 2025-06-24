ВІЙНА В Україні В Дніпрі затримали 16-річного зрадника, який за гроші наводив ворожі ракети по рідному місту

2025-06-24 16:38

Правоохоронці затримали у Дніпрі 16-річного агента фсб, який наводив російські ракети по рідному місту і Полтавській області, повідомила СБУ.

Вказано, що росіяни втягнули підлітка у злочинну діяльність в обмін на обіцянку "легких грошей". Його завербували, коли хлопець шукав заробіток у Телеграм-каналах.

"На замовлення російської спецслужби агент розвідував локації українських військ на території обох регіонів. Щоб виконати вороже завдання, юнак об’їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні "цілі" на камеру свого телефону. Одразу після таких «вилазок» фігурант месенджером направляв куратору фотозвіт з координатами "потрібних" об’єктів на гугл-карті", - йдеться у повідомленні.

За координатами підлітка ворог планував здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні. Але СБУ зірвали наміри росіян і затримали неповнолітнього агента "на гарячому" коли він шпигував біля військового об’єкта в Дніпрі. У нього вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом.

Також військова контррозвідка СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Слідчі повідомили хлопцю про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.