ВІЙНА В Україні На Дніпровщині викрали майже 7 млн грн, виділених на реконструкцію укриттів у школах

2025-07-15 13:35

Посадовицю Самарівської міськради та інженера технагляду підозрюють у заволодінні майже 7 млн грн, виділених на реконструкцію укриттів у школах Дніпропетровщини. За версією слідства, до актів робіт вносили неправдиві дані, завищуючи обсяги та вартість, повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори Дніпра повідомили про підозру посадовиці та інженеру одного з товариств у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на реконструкцію укриттів у навчальних закладах.

Так, у вересні 2023 року заступниця начальника одного з управлінь міськради уклала договір із підконтрольним товариством щодо проведення робіт з реконструкції чотирьох укриттів у навчальних закладах міста Самар.

Своєю чергою, інженер з технічного нагляду вніс до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості – завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг робіт.

Зауважується, що посадовиця, достовірно знаючи про фіктивність інформації в актах, підписала їх, чим спричинила збитки державі на майже 7 млн грн. Відтак, учасники схеми заволоділи бюджетними коштами.

Їхні дії кваліфікували за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Нині перевіряються інші можливі епізоди злочинної діяльності та причетність до неї інших осіб.

 

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