Спорт Одразу після найболючішої в кар'єрі Неймара поразки Сантос звільнив головного тренера

2025-08-19 12:27

Головного тренера Сантоса Клебера Шав'єра звільнили з посади після розгромної поразки від Васко да Гама.

Зазначається, що дане рішення було ухвалене одразу після програшу з рахунком 0:6 - найболючішої в кар'єрі Неймара. Зірковий бразилець не стримав емоцій і залишав поле зі сльозами на очах.

Неймар вийшов у стартовому складі команди з капітанською пов'язкою, однак вже на 18-й хвилині суперники вийшли уперед. У другому таймі з найдорожчим гравцем в історії "Сантос" пропустив п'ять голів, зокрема дубль у активі ексгравця "Барселони" і "Ліверпуля" Філіпе Коутіньйо.

Розчарувавшись від розгрому, Неймар, який у матчі віддав дві ключові передачі й заробив жовту картку, не зміг стримати емоцій.

Як повідомляють джерела, керівництво клубу вже розглядає потенційних кандидатів на заміну. Серед пріоритетних варіантів - Хорхе Сампаолі.