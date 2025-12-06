Спорт Неймар перервав довгу паузу, оформивши хет-трик всього за 17 хвилин матчу

2025-12-06 13:33

Сантос у виїзному поєдинку 37-го туру чемпіонату Бразилії проти Жувентуде здобув вражаючу перемогу з рахунком 3:0.

Зазначається, що усі три голи в цьому матчі - на рахунку вінгера Неймара, який виступав за гостей.

Для досягнення хет-трику 33-річному футболісту знадобилося всього 17 хвилин. Він відзначився на 56-й, 65-й та 73-й хвилинах, двічі забивши з гри та реалізувавши один пенальті.

Цей хет-трик став першим для Неймара з квітня 2022 року, коли він тричі вразив ворота Клермона у складі ПСЖ.

Усього у нинішньому чемпіонаті Бразилії Неймар має на рахунку вісім голів та один асист у 19 матчах.