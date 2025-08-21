ВІЙНА В Україні Ліквідовано ще одну схему уникнення мобілізації в Києві - виявлено готівкою понад 17 млн

2025-08-21 10:27

Ліквідовано ще одну схему уникнення мобілізації, яка діяла у Києві. За результатами комплексних заходів затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів, повідомила СБУ.

Зазначається, що до незаконної діяльності фігурант залучив ще одного юриста і трьох лікарів з відомих медустанов столиці України.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено готівкою понад 7 млн грн, а також понад 250 тис. доларів США і 16 тис. євро. У гривневому еквіваленті це становить понад 17 млн грн.

За даними слідства, щоб гарантувати військовозобов’язаним клієнтам відстрочку від призову або зняття з військового обліку, зловмисники підробляли для них медвисновки про нібито наявні в чоловіків тяжкі діагнози.

Учасники "схеми" діяли у змові та чіткій координації один з одним і мали налагоджений алгоритм взаємодії: від пошуку клієнтів до продажу їм фальшивих документів.

Також фігуранти за гроші пропонували ухилянтам "бронь" через фіктивне працевлаштування до однієї з держустанов столиці.

Організатора оборудки затримали, коли він одержував новий транш хабаря.

Наразі затриманому і двом його спільникам - юристу та лікарю-кардіологу - повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: зловживання впливом; пособництво у підкупі працівника підприємства, установи чи організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Фігуранти перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.