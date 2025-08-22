ВІЙНА В Україні З тимчасово окупованих територій вдалося визволити ще чотирьох дітей та підлітків

2025-08-22 10:27

З тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося визволити чотирьох молодих людей та немовля. Про це поінформував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще п’ятьох наших громадян з тимчасово окупованих територій – чотирьох молодих людей та немовля", - написав Єрмак.

Він розповів, що 18-річна дівчина провела все дитинство і юність в умовах окупації, під постійним тиском і небезпекою. Її підтримкою всі ці роки була тітка з Києва, котра чекала племінницю у вільній Україні.

Ще одна історія, котрою поділився глава ОП про молоду пару з немовлям, котрі жили без світла, води і безпеки. Зрештою, вони ухвалили рішення вирватися. Разом із ними виїхав і брат.

