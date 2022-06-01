Мир Благодійний фонд Ірина Зайцевої привітав дітей-біженців з Днем захисту дитини

2022-06-01 18:12


День захисту дітей - він такий важливий зараз для всіх нас, для України. Найцінніше, що ми маємо і повинні захистити — це діти нашої землі. Зараз багато з них знаходяться в евакуації, хто всередині України, хто — у країнах ЄС та світу. Ці діти дуже сумують за домівками, за рідною країною та її символами.

Серед дітей, які знаходяться в евакуації, виявилося багато професійних танцорів, які свої життя присвятили тому, щоб здобувати для України перемоги в чемпіонатах усіх рівнів.

Багато з них зараз знаходяться в Німеччині, далеко від рідних домівок, далеко від рідних людей, тренерів, танцювальних клубів, в яких вони робили такі яскраві успіхи.

Тому було дуже важливо, що голова Благодійного фонду Ірина Зайцева, керівниця загальнонаціонального конкурсу краси "Місіс Україна Відкритий Світ", напередодні Дня захисту дітей зустрілася з маленькими українськими танцорами в Берліні і вбрала їх у розкішні вишиванки, які для них підготували майстрині з України.

Зустріч була теплою і радісною, як сказали діти та їх батьки, вони наче додому повернулися і відігрілися серцем. Діти не тільки отримали чудові вишиванки у подарунок. Вони отримали підтримку, в тому числі — і психологічну.

На цьому Вишиванкова місія Ірини Зайцевої не закінчується. Ця місія продовжується в Берліні та інших містах Німеччині.
Вишиванка від Ірини Зайцевої має стати тим мостом, який з'єднає з рідним краєи українців, які вимушено знаходяться не в межах країни.

Далі обов'язково буде!

 

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Благодійний фонд Ірина Зайцевої привітав дітей-біженців з Днем захисту дитини 2022-06-01 18:12
Шольц заявил, что хочет создать в Германии самую большую армию в Европе 2022-05-31 20:30
Дания официально отказалась платить за роССийский газ в рублях 2022-05-31 11:33
Польша закупает 500 новейших установок M142 Himars - появятся 80 батарей реактивной артиллерии 2022-05-30 12:28