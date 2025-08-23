Політика Співчуваємо, але грошей не дамо! Німеччина відмовилася виплачувати компенсації колишнім колоніям

2025-08-23 12:30

Влада Німеччини визнає "несправедливість, скоєну під час німецького колоніального панування", втім, не має наміру виплачувати компенсації колишнім колоніям. Про це мовиться у відповіді німецького уряду на парламентський запит опозиційної партії Союз 90/Зелені, інформує Tagesspiegel.

В уряді нагадали, що "концепція компенсацій у міжнародному праві виникає лише у разі порушення міжнародного зобов’язання". Тоді як жодних зобов’язань Берлін тоді не мав, акцентується у відповіді. Водночас влада наголосила, що підтримує контакти з багатьма країнами щодо повернення культурних цінностей з колоніальної епохи.

Опозиція розкритикувала таку позицію уряду, закликавши до "співчуття, а не формальної юридичної відмови»"

Наприкінці XIX століття Німецька імперія мала колонії в Азії, Океанії та Африці. Її правління там характеризувалося експлуатацією природних ресурсів і людей, насильницькою асиміляцією та геноцидом місцевого населення. За результатами Першої світової війни колонії Німеччини були розподілені між державами-переможцями.

