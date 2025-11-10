Політика Німеччина активно нарощує військовий потенціал - на закупівлю техніки виділили ще 3 млрд євро

2025-11-10 10:27

Берлін продовжує активно нарощувати військовий потенціал, затвердивши закупівлю оборонної техніки на понад €3 млрд (еквівалент приблизно $3,47 млрд). Серед ключових придбань зазначаються бойові вертольоти. Про це повідомив Bloomberg, посилаючись на урядовий документ.



Згідно з публікацією, остаточне рішення очікується цього тижня під час закритого засідання парламенту Німеччини. У рамках масштабного оновлення збройних сил країна планує:



Придбати 20 бойових вертольотів у компанії Airbus на суму близько €1 млрд.

Закупити 100 тисяч приладів нічного бачення від Hensoldt AG та Theon International. Вартість цього контракту також оцінюється в €1 млрд.

Замовити додаткові партії зенітних керованих ракет IRIS-T SLM на суму €1,2 млрд.



Bloomberg повідомляє, що після початку повномасштабної війни Росії проти України уряд канцлера Фрідріха Мерца запустив програму модернізації армії. На зміцнення оборонних сил було виділено сотні мільярдів євро.



Зокрема, лише в жовтні нижня палата парламенту - Бундестаг - схвалила 18 угод на суму понад €14 млрд. До кінця 2025 року очікується затвердження ще десятків великих контрактів у цій сфері.



Берлін повертає собі роль одного з провідних військових лідерів Європи. Це відбувається на тлі російської агресії, яка триває.



Після реформ, розпочатих канцлером Фрідріхом Мерцом, Німеччина скасувала всі фінансові обмеження для оборонного сектору. Головна мета цієї політики - створити одну з найпотужніших армій на європейському континенті.