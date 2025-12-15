ВІЙНА В Україні ISW визначив ще одну ділянку фронту, де невдовзі можливе різке посилення штурмових дій рашистів

2025-12-15 10:27

Наразі командування ворожих військ розглядає Лиман як більш важливу ціль для майбутнього наступу на Слов'янськ, ніж Сіверськ. Зараз на Лиманському напрямку спостерігається висока динаміка бойових дій, заявляють в Інституті вивчення війни.

При цьому також повідомляється, що просування зафіксовано як з боку окупантів, так і з боку ЗСУ.

У матеріалі йдеться, що, згідно з геолокаційними кадрами від 13 грудня, українським військовим вдалося відновити втрачені позиції на північному заході від Лиману - у південній частині села Карпівка. Водночас російські війська мають частковий успіх у північній частині цього ж населеного пункту.

Ворог продовжує тиснути в районі Серебрянського лісництва і намагається реалізувати тактику оточення. За словами речника 11-го армійського корпусу ЗСУ полковника Дмитра Запорожця, росіяни намагаються обійти Ямпіль (південний схід від Лиману) з флангів - півночі та півдня.

Якщо ці маневри продовжаться, ситуація в Ямполі може значно погіршитися. Основним фактором, що ускладнює оборону, зараз є погана погода. А от для окупантів головною перешкодою виступають водні перепони (зокрема, річка Сіверський Донець). Цей фактор заважає росіянам підтримувати свої сили біля Серебрянки та Дронівки.

На Покровській ділянці фронту російські війська продовжують штурмові дії, проте підтверджених територіальних "успіхів" за останню добу не зафіксовано. Аналітики ISW звернули увагу на кадри присутності російських окупантів у центрі Мирнограда. Експерти оцінюють це як операцію з інфільтрації. Це не означає захоплення території або зміну лінії фронту. 

