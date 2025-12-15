Спорт Захисник Ліверпуля Ібраїм Конате вніс ясність в ситуацію з Мохамедом Салахом

2025-12-15 13:32

Захисник Ліверпуля Ібраїм Конате висловився про ситуацію з Мохамедом Салахом. Француз зазначив, що питання були вирішені, і обидві сторони справді прагнуть до продовження співпраці.

Тому Конате сумнівається, що Салах більше не з’явиться на полі у складі Ліверпуля.

"Чесно кажучи, я не знаю, чи був це останній матч Салаха за Ліверпуль. Але особисто я так не думаю.

Всі бачили, як Салах любить клуб, а клуб любить його. Іноді потрібно розуміти розчарування гравця, гравця, який зробив таку кар’єру, стільки всього досяг.

Зараз ми не будемо вдаватися в подробиці того, що було сказано всередині команди. Все владнано, враховуючи, що він був включений до складу.

Салаха люблять усі, тренер зокрема, він теж любить тренера. У цьому клубі всі люблять один одного. Вражає", - захисник Ліверпуля.