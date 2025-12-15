Політика Зеленський заявив, що навіть повний провал мирного плану Трампа не стане кінцем шляху до завершення війни

2025-12-15 08:23

Україна не розглядає поразку мирного процесу як кінець шляху до завершення війни з росією, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, навіть у разі провалу нинішніх дипломатичних зусиль держава буде змушена шукати нові механізми для досягнення миру. Відповідаючи на запитання журналістів про можливий сценарій для України у разі зриву мирного врегулювання, він наголосив, що ситуацію слід сприймати реалістично, але без зневіри.

"Якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію, це як біг на велику дистанцію, як марафон. Треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилась", - передає слова Зеленського РБК-Україна.

Він підкреслив, що у такому випадку необхідно знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилась.

Водночас Зеленський заявив, що Україна поки не отримала реакції від США на останні пропозиції до мирного плану.

