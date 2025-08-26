Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 26 серпня - ідеальний день для навчання, переговорів і планування

26 серпня зростаючий Місяць перебуває у знаку зодіаку Терези, це ідеальний час для змін та нових звершень.
Овен (21.03-19.04)
Сьогодні ви зможете знайти нестандартне рішення там, де інші опускають руки. В особистих стосунках варто проявити більше ніжності.
Телець (20.04-20.05)
Фінансові питання виходять на перший план. Можливі хороші новини щодо роботи чи прибутку. Уникайте зайвих витрат.
Близнюки (21.05-21.06)
Вам захочеться рухатися вперед, але обставини можуть трохи стримувати. Використайте час для підготовки та аналізу. Спілкування з друзями додасть енергії.
Рак (22.06-22.07)
День сприятливий для домашніх справ та вирішення сімейних питань. Можлива приємна зустріч із близькою людиною, яка давно чекала на вашу увагу.
Лев (23.07-22.08)
Вам варто бути уважними до слів - не всі сприймуть вашу прямоту. На роботі очікується шанс показати лідерські якості. В особистому житті - теплі моменти.
Діва (23.08-22.09)
Ви у центрі уваги: удача супроводжує ваші плани. Хороший день для навчання, саморозвитку та творчості. У фінансах краще покладатися на перевірені рішення.
Терези (23.09-22.10)
Емоції можуть хитати настрій, тож важливо зберігати баланс. Друзі або партнери допоможуть знайти правильний шлях. Вечір обіцяє приємний відпочинок.
Скорпіон (23.10-21.11)
Ви будете сповнені рішучості. Це гарний час для нових проєктів, переговорів чи планування подорожей. В коханні варто зробити сміливий крок.
Стрілець (22.11-21.12)
День принесе несподівані можливості. Спробуйте не відмовлятися від шансів, навіть якщо вони здадуться незвичними. Фізична активність допоможе зняти напругу.
Козеріг (22.12-19.01)
Ваші старання починають давати результати. Можливе визнання від керівництва чи колег. У стосунках краще уникати дрібних суперечок.
Водолій (20.01-18.02)
Вам варто проявити ініціативу. Нові знайомства чи контакти можуть відкрити несподівані перспективи. Увечері прислухайтеся до своєї інтуїції.
Риби (19.02-20.03)
День підходить для відпочинку й відновлення сил. Не перевантажуйте себе справами. Час, проведений із близькими, принесе гармонію та натхнення.