Спорт Центральний захисник Астон Вілли Пау Торрес привернув увагу іспанської Барселони

2025-12-17 13:33

Центральний захисник Астон Вілли, Пау Торрес, став предметом інтересу з боку іспанської Барселони. Гравець готовий розглянути варіант повернення до Ла Ліги, повідомляє ESPN.

Іспанець має намір дочекатися конкретних дій з боку каталонців. Керівництво Барси хоче знайти довгострокового партнера для Пау Кубарсі в центрі захисту. Договір Торреса з "вілланами" розрахований до літа 2028 року.

У цьому сезоні центральний захисник провів 18 матчів у всіх змаганнях. Торрес приєднався до Астон Вілли у 2023 році. На своїй батьківщині він грав за Малагу та Вільярреал.