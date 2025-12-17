Спорт Центральний захисник Астон Вілли Пау Торрес привернув увагу іспанської Барселони

2025-12-17 13:33

Центральний захисник Астон Вілли, Пау Торрес, став предметом інтересу з боку іспанської Барселони. Гравець готовий розглянути варіант повернення до Ла Ліги, повідомляє ESPN.

Іспанець має намір дочекатися конкретних дій з боку каталонців. Керівництво Барси хоче знайти довгострокового партнера для Пау Кубарсі в центрі захисту. Договір Торреса з "вілланами" розрахований до літа 2028 року.

У цьому сезоні центральний захисник провів 18 матчів у всіх змаганнях. Торрес приєднався до Астон Вілли у 2023 році. На своїй батьківщині він грав за Малагу та Вільярреал.

subscriber subscriber

Еще по теме

Роберт Левандовські поставив історичний антирекорд Барселони за нереалізуваними два пенальті

2025-12-04 09:38

Роберт Левандовський фактично визнав, що перестав забивати заради економії грошей Барселони

2025-11-25 14:44

Манчестер Юнайтед включив до трансферних пріоритетів 21-річного півзахисника Брентфорда і збірної України

2025-10-06 12:35

31-річний захисник Самюель Умтіті вперше серйозно заговорив про завершення кар'єри

2025-09-05 12:29

Еще новости в разделе "Спорт"

Центральний захисник Астон Вілли Пау Торрес привернув увагу іспанської Барселони

2025-12-17 13:33

Манчестер Юнайтед спростував чутки про бажання розпрощатися з Бруну Фернандешем

2025-12-17 09:37

Тоттенгем серйозно зацікавився різноплановим гравцем мадридського Атлетіко Пабло Барріосом

2025-12-16 13:33

Фенербахче проявив інтерес до вінгера Жирони та збірної України Віктора Циганкова

2025-12-16 09:36
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Центральний захисник Астон Вілли Пау Торрес привернув увагу іспанської Барселони 2025-12-17 13:33
Манчестер Юнайтед спростував чутки про бажання розпрощатися з Бруну Фернандешем 2025-12-17 09:37
Тоттенгем серйозно зацікавився різноплановим гравцем мадридського Атлетіко Пабло Барріосом 2025-12-16 13:33
Фенербахче проявив інтерес до вінгера Жирони та збірної України Віктора Циганкова 2025-12-16 09:36