ВІЙНА В Україні На Київщині судитимуть екс-командира, який приховав самогубство військового, щоб отримати 15 млн грн виплат

2025-09-03 13:34

На Київщині судитимуть колишнього командира та його заступника, які приховали самогубство військовослужбовця і сфальсифікували документи, щоб отримати 15 млн грн виплат. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Посадовці сфальсифікували результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства. Обвинувальний акт вже скерували до суду.

Посадовці, знаючи про факт самогубства підлеглого, змовивилися і виготовили та затвердили сфальсифікований акт. У ньому зазначили, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

На підставі підроблених документів родині загиблого безпідставно виплатили 15 млн гривень. На частину з цих коштів "претендували" також і фігуранти.

Нині на їхнє майно накладено арешт для відшкодування завданих державі збитків.

Фігурантам інкримінували бездіяльність військової влади за ч. 4. ст. 426 КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років.