Спорт Футболісти збірної Азербайджану за нічию в матчі з Україною отримали солідні грошові бонуси

2025-09-12 09:29

Футболісти національної збірної Азербайджану отримали грошові бонуси за нічию в матчі з Україною.

Виданню Azerisport стало відомо, які розміри премій за успішні результати в офіційних зустрічах.

Джерело наголошує, що стандартний розмір виплат за нічию становитьдля гравців стартового складу 2,5 тисячі євро, однак за нічию з Україною розмір виплат дорівнює стандартній сумі за перемогу, яка становить для гравців стартового складу 5 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше наставник збірної Сергій Ребров опинився під шквалом критики після матчу з Азербайджаном, після чого закрив коментарі на своїй сторінці в соцмережі.