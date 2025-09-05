Політика Відносини між Індією та США зіпсувалися - Трамп озвучив вимоги для продовження переговорів

2025-09-05 10:27

Відносини між Індією та США зіпсувалися останнім часом. Причиною негараздів є не тільки розбіжності в торгівлі, а й суперечки про закупівлю російської нафти, "необґрунтовані і часом образливі" заяви американських чиновників. Президент США Дональд Трамп відмовляється продовжувати переговори, аж поки Індія не піде на поступки у цьому питанні. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на три обізнані джерела.

Протистояння між країнами спробували врегулювати держсекретар Марко Рубіо та представник США на торгових переговорах Джеймісон Ґрір. Зокрема, недавно вони представили Трампу варіант торговельної угоди з Індією, але той відкинув її.

За словами одного зі співрозмовників ЗМІ, Делі пропонує значно знизити мита на американські товари, щоб зняти претензії до Вашингтона, який звинувачує Індію у несумлінному захисті свого ринку.

Утім, Трамп відмовився схвалити таку домовленість, доки Індія не пообіцяє скоротити закупівлю російської нафти, запевняють джерела.