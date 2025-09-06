ВІЙНА В Україні Розкрито схему розкрадання 25 млн гривень на електроенергії для ЗСУ

2025-09-06 12:30

Правоохоронці викрили екскерівника квартирно-експлуатаційних управлінь та підрядника на заволодінні 25 млн на забезпечення потреб підрозділів Збройних сил України. Про це інформує пресслужба Нацпоіції.

До її організації причетний начальник квартирно-експлуатаційного управління, який свого часу обіймав ці посади у двох областях. Посадовець уклав низку договорів з підконтрольним товариством на постачання електроенергії для потреб військових підрозділів.

Згодом умови контрактів були змінені без об’єктивних підстав – ціна на ресурс штучно завищувалася під приводом нібито "коливань на ринку". Так, організатори схеми незаконно заволоділи 25 млн. грн, виділеними на забезпечення армії.

Ексначальнику квартирно-експлуатаційних управлінь та керівникові товариства про підозру у привласненні майна за ч. 5 ст. 191 ККУ та недбалому ставленні до військової служби за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України.

Нині вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Санкція статей передбачає 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності строком до трьох років та з конфіскацією майна.