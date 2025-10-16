Політика Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав ЄС готуватися до можливого "глибокого" удару рашистів

2025-10-16 12:30

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа має готуватися до можливого "глибокого" удару росії по регіону. 

Він назвав безвідповідальним зволікання з побудовою оборонних систем, зокрема "стіни дронів" на східному фланзі.

Під час виступу в Лондоні, де було представлено збитий іранський дрон Shahed-136, Сікорський закликав європейські країни зберігати підтримку України та висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп дозволить передати Україні далекобійні ракети Tomahawk для ударів по російській інфраструктурі.

Він наголосив на потребі постачання Києву більшої кількості боєприпасів, зокрема засобів ППО та зброї середньої дальності, щоб захистити Європу від зростаючих загроз - після інцидентів із дронами над Польщею та літаками над Естонією.

Сікорський також зауважив, що Україна планує бойові дії ще на три роки, і закликав Європу бути готовою підтримувати Київ принаймні стільки ж часу, аби "переконати Путіна, що Захід не відступить".

 

