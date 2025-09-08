ВІЙНА В Україні Через ворожі удари частина Київської області на два дні залишилася без газу

2025-09-08 14:39

В Обухівському районі Київської області проходять аварійні роботи газомережі після російської атаки. Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник у Telegram у понеділок, 8 вересня.

За його словами, у восьми населених пунктах 8 та 9 вересня буде відсутнє газопосточання.

Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів.

Калашник зазначив, що послуга буде відновлена поступово.

Нагадаємо, в ніч проти 8 вересня війська Росії здійснили масовану атаку на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині. В одному з районів Київщини відбулось відключення світла.