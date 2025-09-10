Політика Голова МІД Італії заявив, що очікувати миру в Україні найближчим часом не варто

2025-09-10 10:29

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що очікувати миру в Україні найближчим часом не варто, і лише нові санкції здатні вплинути на росію. Про це повідомляє Rai News.

За словами Таяні, перспективи миру в Україні залишаються далекими, а єдиним дієвим інструментом тиску на росію наразі можуть бути нові фінансові санкції.

Глава МЗС Італії не очікує жодних конкретних зрушень у врегулюванні війни до Різдва.

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп розраховував на конструктивну позицію російського диктатора Володимира Путіна, однак його відповідь була "негативною".

"Єдиний реальний інструмент сьогодні - це санкції, які б позбавили Росію можливості фінансувати армію через доступ до ресурсів", - наголосив глава італійської дипломатії.

Таяні назвав "марними" останні погрози Кремля після того, як Путін заявив, що вважатиме "законною ціллю" європейські війська, якщо їх введуть на територію України.

Також міністр підтвердив, що Італія не приєднається до "коаліції рішучих" у питанні відправки солдатів на українську територію.

"Пропонуємо інший шлях - укладення угоди за аналогією зі статтею 5 НАТО... Це раціональна пропозиція, яку Путін не може вважати провокацією, але яка забезпечить незалежність і безпеку України", - пояснив Таяні.

