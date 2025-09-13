Економіка Україна з початку року експортувала більше 5 млн тонн зернових та бобових культур

2025-09-13 11:33

Україна з початку року експортувала 5,028 млн тонн зернових та зернобобових культур. Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

З початку 2025/2026 МР Україна експортувала 3,42 млн т пшениці (торік - 4,67 млн т), 685 тис. т ячменю (торік - 1,16 млн т) та 890 тис. т кукурудзи (2,49 млн т). Поставок жита поки здійснено не було.

Крім того, Україна поставила 11,3 тис. т борошна (проти 14,4 тис. т за аналогічний період минулого маркетингового року.

Нагадаємо, обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у січні-липні 2025 року знизився на 18,5% проти аналогічного періоду торік.

