Мода як інструмент публічної дипломатії

2025-09-15 13:23

12 вересня 2025 року відбулася офіційна церемонія вручення Вірчих грамот Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кіпр Сергієм Ніжинським Sergiy Nizhynskyi Embassy of Ukraine in the Republic of Cyprus Президенту Республіки Кіпр Нікосу Христодулідісу, що символізує офіційний початок місії Посла.

У дипломатичному протоколі немає дрібниць. Кожна деталь церемонії має своє значення і формує образ країни на міжнародній арені — промови, символічні подарунки, дрес-код.

Мода є елементом культурної дипломатії, який формує перше враження про державу, дає можливість продемонструвати Україну, її національну спадщину та сучасність. Ретельно продуманий стиль дипломатів на протокольних заходах найвищого рівня є складовою державного іміджу.

За ексклюзивною інформацією, для участі в церемонії вручення вірчих грамот Посол України в Республіці Кіпр пан Сергій Ніжинський обрав костюм від української дизайнерки Elvira Damirova-Gasanova Ельвіри Гасанової - Будинок моди Damirly годинник ТМ «Клейнод» Kleynod - Ukrainian Watches з тризубом, краватку від українського бренду Gregory Arber темно-синього кольору з вишитим золотистим тризубом та написом «Слава Україні», а також срібний значок МЗС українського виробництва із зображенням тризуба на щиті.

На церемонії була присутня й дружина Посла, пані Юлія Ніжинська Yuliia Nizhynska, яка зупинила свій вибір на блакитному брючному костюмі від українського бренду The COAT by Katya Silchenko Пані Юлія зазначила, що цей образ дозволив їй почуватися впевнено.

Особливого символізму надала брошка у вигляді тризуба від бренду GUNIA project форма якої натхненна знаком зі срібника князя Ярослава Мудрого початку XI століття. Завершенням стали сережки «Придане» від того ж бренду, створені за мотивами чернігівського орнаменту для вишивки «сливки з хрестиками». Прикраси виконані вручну, що відображає унікальність українського ремісництва.

На протокольній церемонії вишукані та продумані образи пана Посла з подружжям стали гідним промовистим інструментом «мʼякої сили», який презентував Україну як сучасну, сильну державу, яка глибоко цінує власні традиції та поважає культуру країни перебування.

Фото: офіційна сторінка Посольства України в Республіці Кіпр.