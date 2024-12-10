Политика Израиль укрепляет ПВО Кипра

2024-12-10 12:27

Израиль начал развертывание на Кипре комплексов современной системы ПВО Barak MX, разработанной компанией Israel Industries.

Переговоры о модернизации кипрской противовоздушной обороны ведутся с октября 2021 года при тогдашнем правительстве Анастасиадиса и завершены при правительстве Христодулидиса.

Первоначально в процессе переговоров Кипре присматривался к варианту с Iron Dom. Но выбор в пользу Barak MX в конечном итоге, был обусловлен из-за его более широкого диапазона действия, а также оперативно-технической совместимости с нынешними комплексами (Buk-M1, Buk-M2, Tor-M1). При этом планы по модернизации не ограничиваются только системами ПВО, но и предполагается также замена парка советских вертолетов Ми-35 на «ударников» Airbus H145M.

Следует отметить, что развертывание израильской системы Barak MX имеет также широкие региональные перспективы. Так, Греция тоже присматривается к данным противовоздушным комплексам.

Развертывание израильской системы ПВО Barak MX на Кипре значительно повышает способность страны противостоять различным воздушным угрозам, включая самолеты, ракеты и «беспилотники».

Стратегически система способствует созданию более надежной сети ПВО в Восточном Средиземноморье с потенциальным взаимодействием совместимость с запланированными системами Греции.

С геополитической точки зрения приобретение подчеркивает растущее военное сотрудничество между Кипром и Израилем, отражая общие региональные интересы безопасности, при этом потенциально изменяя динамику власти в регионе, что может вызвать различные реакции со стороны соседних государств.

Игорь Шевырев.