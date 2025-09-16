Світ фото Архієпископ Кіпру отримав ікону з України

2025-09-16 12:27

Відбулась зустріч Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Кіпр Сергія Ніжинського з Предстоятелем Кіпрської православної церкви Архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру блаженнішим Георгієм.

Своїм першим офіційним візитом після вручення вірних грамот до архієпископа Кіпру посол Ніжинський підкреслив особливу повагу та шану до Кіпрської церкви, як до однієї з колисок християнства та мав змогу отримати благословення на дипломатичну службу від предстоятеля однієї із найдавніших православних церков, яка отримала статус автокефалії (незалежності) ще на III Вселенському соборі в Ефесі, що відбувся в 431 році н.е., та однією з помісних церков, яка визнала автокефалію Православної церкви України 24 жовтня 2020 року.

Під час аудієнції пан посол Сергій Ніжинський передав у дарунок Його Блаженству архієпископу Георгію ікону з часткою мощів святого архієпископа Луки Кримського – великого святого православної церкви, якого дуже шанують на Кіпрі.

Святий Лука (в миру Валенти́н Фе́ликсович Во́йно-Ясене́цкий (15 квітня 1877— 11 червня 1961) народився в Керчі, закінчив Київський Університет, працював хірургом і ніс архіпастирське служіння на території сучасної України.

Сергій Сергійович підкреслив про тривалу й міцну дружбу між нашими великими народами та братню любовміж нашими православними церквами, та висловив впевненість, що святий Лука завжди допомагатиме у всіх життєвих труднощах як святий лікар-хірург, а його мирський титул «Кримський» завжди і навіки віків нагадуватиме всім, хто звертається до нього за допомогою, що Крим – це Україна!

По завершенню аудієнції всі присутні долучились до молитви про мир в Україні, яку очолив блаженніший архієпископ Георгій.