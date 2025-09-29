Известия Кипр Членство України в ЄС є невід’ємним елементом гарантій безпеки

2025-09-29 08:23

Відбулась зустріч заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви з головами комітетів із європейських та закордонних справ парламентів Данії, Ірландії, Кіпру, Латвії, Литви, Люксембургу, Фінляндії та Швеції на чолі з віцепрезидентом Європейського парламенту Естебаном Понсом.

До складу делегації входив Харріс Георгіадіс, Голова Комітету із закордонних та європейських справ Палати Представників (Парламенту) Республіки Кіпр. Він також є одним з лідерів політичної партії «Демократичне зібрання» (DISY) і представляє виборців столиці – Нікосії.

У ході зустрічі представники сторін детально обговорили подальший рух України до членства в ЄС. За участю високого представника Республіки Кіпр, сторони скоординували позиції для забезпечення невідкладного відкриття першого переговорного кластера.

Враховуючи те, що члени делегації стали свідками чергового жахливого воєнного злочину Росії проти України, заступник керівника Офісу Президента: «Членство в ЄС є невід’ємним елементом гарантій безпеки для України. Це позиція Президента України, і її поділяють європейські лідери».

Ігор Жовква окремо подякував країнам, які вже зробили внески до ініціативи PURL, та закликав розширювати допомогу в межах цієї програми.

Крім того, він висловив вдячність за готовність кредитувати оборонні потреби України в межах інструменту SAFE, а також за інвестиції у розвиток українського виробництва зброї.

У цьому звязку важливо зазначити, що сторонами зустрічі досягнуте спільне розуміння, що інтеграція України до ЄС буде взаємовигідним і з безпекової, і з економічної точки зору.