Спорт Жозе Моурінью підтвердив, що найближчим часом офіційно очолить Бенфіку

2025-09-22 13:32

Португалець Жозе Моурінью найближчим часом офіційно очолить місцеву Бенфіку. Про це повідомив Фабріціо Романо.

Італійський інсайдер поділився відомостями про контракт Моурінью. Тренер підпише угоду, чинну до червня 2027 року.

Зазначається, що фінансові деталі контракту, як зазвичай, залишаються в таємниці. Формальності мають бути завершені протягом найближчого часу.

Жозе також підтвердив своє призначення в короткому коментарі португальському телебаченню.

"Хто зможе відмовити Бенфіці? Я не можу", - зазначив він.