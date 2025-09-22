Спорт Жозе Моурінью підтвердив, що найближчим часом офіційно очолить Бенфіку

2025-09-22 13:32

Португалець Жозе Моурінью найближчим часом офіційно очолить місцеву Бенфіку. Про це повідомив Фабріціо Романо.

Італійський інсайдер поділився відомостями про контракт Моурінью. Тренер підпише угоду, чинну до червня 2027 року.

Зазначається, що фінансові деталі контракту, як зазвичай, залишаються в таємниці. Формальності мають бути завершені протягом найближчого часу.

Жозе також підтвердив своє призначення в короткому коментарі португальському телебаченню.

"Хто зможе відмовити Бенфіці? Я не можу", - зазначив він.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Ультрас "Динамо" на матчі Ліги чемпіонів заспівали новий хіт про Моторолу - відео тут

2016-10-20 12:45

Еще новости в разделе "Спорт"

Жозе Моурінью підтвердив, що найближчим часом офіційно очолить Бенфіку

2025-09-22 13:32

Чемпіон WBO Джозеф Паркер пояснив, чому зовсім не розчарований скасуванням бою проти Усика

2025-09-22 09:35

Зірковий вінгер Ліверпуля Мохамед Салах за результативністю обійшов Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе

2025-09-20 09:32

Легенда Баварії Мануель Ноєр встановив черговий клубний рекорд в Лізі чемпіонів

2025-09-19 11:32
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Жозе Моурінью підтвердив, що найближчим часом офіційно очолить Бенфіку 2025-09-22 13:32
Чемпіон WBO Джозеф Паркер пояснив, чому зовсім не розчарований скасуванням бою проти Усика 2025-09-22 09:35
Зірковий вінгер Ліверпуля Мохамед Салах за результативністю обійшов Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе 2025-09-20 09:32
Легенда Баварії Мануель Ноєр встановив черговий клубний рекорд в Лізі чемпіонів 2025-09-19 11:32