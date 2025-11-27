Спорт Жозе Моурінью впевнений, що Бенфіка має усі шанси на вихід до плейоф Ліги чемпіонів

2025-11-27 14:46

Після впевненої перемоги над Аяксом з рахунком 2:0 головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловив свої думки про шанси португальської команди на вихід до плейоф Ліги чемпіонів.

"Що стосується Ліги чемпіонів, то вона дає нам життя. Ми знаємо, що жеребкування було неймовірно складним, оскільки у нас були дві команди з Прем'єр-ліги - Челсі та Ньюкасл - а також Реал Мадрид, Баєр, Наполі та Ювентус. У нас є три очки, і попереду три матчі, і я думаю, що нам потрібно виграти два з них. Я вважаю, що дев'ять очок дають нам хороші шанси, тому перемога сьогодні була дуже важливою", - наводять слова Моурінью в UEFA.

Зазначається, що після п'яти турів Ліги чемпіонів Бенфіка має 3 очки та займає 29-те місце в таблиці ЛЧ.

Наступну гру в Лізі чемпіонів лісабонська команда проведе 10 грудня проти Наполі.

