ВІЙНА В Україні В Україні зросло споживання електроенергії - користування потужними приладами просять перенести на денний час

2025-09-24 08:24

В Україні зростає споживання електроенергії. Сьогодні громадян просять змістити час користування потужними приладами на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій.

Про це інформує пресслужба компанії.

Так, наразі споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Тоді як днем раніше добовий максимум споживання був зафіксований увечері.

Він був на 3,3% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Серед причин назвали відчутне підвищення температури повітря у більшості регіонів, порівняно із ситуацією тиждень тому.

"Враховуючи погодні умови, сьогодні зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", - зазначили у повідомленні.

