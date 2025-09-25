Світ Звільнений після жорстокого жарту про Трампа журналіст Кіммел повернувся в ефір ABC

2025-09-25 12:30

Американський телеведучий Джиммі Кіммел повернувся в ефір після того, як телеканал ABC зняв його програму після жарту про реакцію президента США Дональда Трампа на загибель консервативного активіста-республіканця Чарлі Кірка. Зал зустрів його оваціями та вигуками "Джиммі, Джиммі!".

«Якщо у нас немає свободи слова, то у нас немає вільної країни. Все просто. Адміністрація, яка змушує коміка мовчати, тому що він не подобається президенту, це антиамериканізм», - заявив Кіммел в ефірі.

Водночас Кіммел висловив співчуття сім'ї та близьким Кірка.

"Я ніколи не хотів висміювати вбивство молодої людини. У цьому нічого смішного. Мені шкода його сім'ю – і тоді, і тепер. Цей убивця нікого не представляє. Це була хвора людина, що вважала насильство вирішенням проблеми, хоч це не так", — додав Кіммел.

Кіммел частину ефіру він присвятив їдкій сатирі на Трампа, зокрема в скетчі з Робертом Де Ніро.

Американський лідер відреагував у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Не можу повірити, що ABC Fake News повернули Джиммі Кіммелу його роботу. ABC повідомила Білому дому, що його шоу закрите", - висловив своє розчарування Трамп.

Нагадаємо, Кіммел висміяв реакцію Трампа на запитання про те, як він переживає трагедію: президент почав розповідати про будівництво нової бальної зали в Білому домі. Комік зазначив, що така поведінка більше схожа на реакцію дитини на смерть золотої рибки, ніж на реакцію дорослої людини, яка втратила друга.

subscriber subscriber

Еще по теме

Літак Дональда Трампа потрапив у ризиковану ситуацію через небезпечне наближення до пасажирського рейсу

2025-09-18 14:37

Президент Польщі показав подарунок, який отримав від Дональда Трампа у Білому домі

2025-09-06 08:28

Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався і мігранти не змогли її перелізти

2025-08-21 12:30

Генсек НАТО Марк Рютте планує підключитись до переговорів Трампа і Зеленського у Вашингтоні

2025-08-18 11:33

Еще новости в разделе "Світ"

Звільнений після жорстокого жарту про Трампа журналіст Кіммел повернувся в ефір ABC

2025-09-25 12:30

Чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен знову спробує свої сили у перегонах класу GT

2025-09-25 11:34

Дрони над аеропортом столиці Данії визнано найсерйознішою атакою на критичну інфраструктуру за всю історію країни

2025-09-23 16:46

Іран оголосив про негайне завершення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії

2025-09-22 10:27
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Звільнений після жорстокого жарту про Трампа журналіст Кіммел повернувся в ефір ABC 2025-09-25 12:30
Чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен знову спробує свої сили у перегонах класу GT 2025-09-25 11:34
Дрони над аеропортом столиці Данії визнано найсерйознішою атакою на критичну інфраструктуру за всю історію країни 2025-09-23 16:46
Іран оголосив про негайне завершення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії 2025-09-22 10:27