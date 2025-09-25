Світ Звільнений після жорстокого жарту про Трампа журналіст Кіммел повернувся в ефір ABC

2025-09-25 12:30

Американський телеведучий Джиммі Кіммел повернувся в ефір після того, як телеканал ABC зняв його програму після жарту про реакцію президента США Дональда Трампа на загибель консервативного активіста-республіканця Чарлі Кірка. Зал зустрів його оваціями та вигуками "Джиммі, Джиммі!".

«Якщо у нас немає свободи слова, то у нас немає вільної країни. Все просто. Адміністрація, яка змушує коміка мовчати, тому що він не подобається президенту, це антиамериканізм», - заявив Кіммел в ефірі.

Водночас Кіммел висловив співчуття сім'ї та близьким Кірка.

"Я ніколи не хотів висміювати вбивство молодої людини. У цьому нічого смішного. Мені шкода його сім'ю – і тоді, і тепер. Цей убивця нікого не представляє. Це була хвора людина, що вважала насильство вирішенням проблеми, хоч це не так", — додав Кіммел.

Кіммел частину ефіру він присвятив їдкій сатирі на Трампа, зокрема в скетчі з Робертом Де Ніро.

Американський лідер відреагував у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Не можу повірити, що ABC Fake News повернули Джиммі Кіммелу його роботу. ABC повідомила Білому дому, що його шоу закрите", - висловив своє розчарування Трамп.

Нагадаємо, Кіммел висміяв реакцію Трампа на запитання про те, як він переживає трагедію: президент почав розповідати про будівництво нової бальної зали в Білому домі. Комік зазначив, що така поведінка більше схожа на реакцію дитини на смерть золотої рибки, ніж на реакцію дорослої людини, яка втратила друга.