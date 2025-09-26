Світ Син легендарного Патріка Клюйверта попав до Книги рекордів Гіннеса, як автор трьох забитих пенальті в одному матчі

2025-09-26 11:32

Вінгер клубу Борнмут Джастін Клюйверт занесений до Книги рекордів Гіннеса як автор трьох забитих пенальті в рамках одного матчу англійської Прем'єр-ліги.

Зазначається, що 26-річний футболіст з Нідерландів 30 листопада 2024 року в грі проти Вулвергемптона (4:2) тричі відправив м’яч у ворота суперника з одинадцятиметрової позначки. Це найбільша кількість реалізованих пенальті від одного гравця в матчі АПЛ.

Цікаво, що його батько, легендарний нідерландський нападник Патрік Клюйверт, також відомий своїм унікальним досягненням. Він став наймолодшим футболістом, який забив у фіналі Ліги чемпіонів, відзначившись за Аякс у вирішальному матчі проти Мілана (1:0) у 1995 році у віці 18 років і 327 днів.