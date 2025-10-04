Політика Євросоюз готує багатомільярдний проєкт зі створення "стіни з дронів"

2025-10-04 16:45

Євросоюз заговорив про багатомільярдний проєкт зі створення "стіни з дронів" після порушення російськими безпілотниками повітряного простору НАТО. Європейці для цього хочуть використати технології, які пройшли бойове випробування в Україні, повідомляє видання The Finanical Times.

Реакція не недавнє вторгнення російських дронів у Польщу та Румунію показала, що НАТО покладається на дорогі технології для перехоплення порівняно дешевих БПЛА. росія може використовувати це проти європейських членів Альянсу.

"Щоб заповнити цю прогалину, Брюссель закликав столиці країн-членів використовувати кошти ЄС і спільно закуповувати системи, які добре зарекомендували себе в Україні", – пише ЗМІ.

Літаки НАТО збили з 19 безпілотників тільки чотири під час вторгнення тих у повітряний простір Польщі. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що Європа мусить "побудувати стіну з дронів" на своєму східному кордоні.

Урсула фон дер Ляєн також зауважила, що ЄС також створить з Києвом "альянс дронів", підкріплений фінансуванням у розмірі 6 млрд євро, щоб "перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою та спільну індустріалізацію".

Польща, країни Балтії та Фінляндія паралельно оголосили про плани зміцнити свої кордони. Але чиновники попереджають, що такий підхід буде ефективним лиш у тому разі, якщо він буде уніфікованим і базуватиметься на спільних та повністю інтегрованих технологіях, бо "оборонна позиція Європи є надто роздробленою".

Видання додало: щоб заповнити прогалину під час придбання нових оборонних систем, НАТО запустило місію з протиповітряної оборони – Eastern Sentry. Вона передбачає використання винищувачів, кораблів і розвідувальних систем, розгорнутих уздовж східного флангу, від Фінляндії до Болгарії.

ЗМІ нагадав, що хоч Київ і покладається на західних партнерів у питаннях систем протиповітряної оборони для збивання ракет, він став "піонером у розробці економічно ефективних способів боротьби з російськими ударними дронами".