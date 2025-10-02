ВІЙНА В Україні Українські дронові атаки призвели до рекордної паливної кризи рашистів - ворог втратив 40% потужностей

2025-10-02 11:34

Удари українських дронів призвели до рекордної кризи на паливному ринку росії – нафтопереробні заводи (НПЗ) втратили 38% потужностей. Про це напередодні повідомило видання РБК з посиланням на дані агентства Сіала.

Вказано, що мова йде про втрату потужностей первинної переробки нафти близько 338 тисяч тонн на добу.

В результаті сукупний обсяг потужностей, які доступні для виробництва бензину та дизпалива в Росії, впав на 6% у серпні та ще на 18% у вересні. Масштаб простоїв на НПЗ став історично безпрецедентним: він перевищив рекорд серпня (23%, 206 тисяч тонн на добу), а також попередні рекорди травня-2022 (196 тисяч тонн на добу) та травня-2020 (164 тисячі тонн на добу).

Приблизно 70% простоїв, за підрахунками Сіали, стали результатом атак дронів: на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

У вересні ще чотири заводи зупинили виробництво через удари БПЛА. Серед них:

Кінеф у Ленінградській області, другий за потужністю НПЗ у Росії

Рязанський НПЗ Роснєфті

Новокуйбишевський та Астраханський ГПЗ Газпрому

Перші два припинили роботу на початку вересня, інші – в останній декаді місяця.

В результаті виробництво бензину скоротилося на 1 млн тонн, а дефіцит на внутрішньому ринку досяг приблизно 20% від потреб.

Нагадаємо, за неповні два місяці українські засоби Deep Strike уразили 85 важливих об'єктів на території росії.