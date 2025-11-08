Політика Польща готує створення власної національної системи протиповітряного захисту "стіна дронів"

2025-11-08 16:45

Польща має намір розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Європейського Союзу щодо створення "стіни дронів". Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, передає Bloomberg.

За словами Томчика, цього місяця міністерство оголосить про інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках програми протиповітряної оборони.

Посадовець не озвучив, скільки коштуватимуть інвестиції, але мета полягає в тому, щоб польські компанії отримали щонайменше половину контрактів.

"Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції чи рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проектам", - заявив Томчик.

Він наголосив, що "стіна дронів" від ЄС може "доповнити" польську систему в майбутньому.

"Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми використовуватимемо їх повною мірою", - сказав заступник міністра оборони Польщі.

Томчик додав, що міністерство планує використати нову програму оборонних позик ЄС SAFE для фінансування щита країни від дронів, але відмовилося надати подробиці. Враховуючи кордони з РФ, Білоруссю та Україною, Польща отримала найбільше фінансування за програмою SAFE, що дозволило їй скористатися фінансуванням у розмірі 43,7 млрд євро.

"Зброя для боротьби з дронами має бути комплексною. Вона повинна складатися з різних датчиків та ефекторів, що працюють одночасно, спочатку виявляючи та ідентифікуючи об’єкти, а потім нейтралізуючи їх", - зазначив він.