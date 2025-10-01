ВІЙНА В Україні Перекрито нові схеми з нелегального переправлення ухилянтів до Молдови, Словаччини та Угорщини

2025-10-01 13:34

Правоохоронці запобігли спробі незаконного переправлення військовозобов’язаних до Молдови. Організатором "турів" виявився інспектор прикордонної служби. Також на Закарпатті викрили ще двох інспекторів-прикордонників, які планували налагодити схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон зі Словаччиною та Угорщиною. Про це інформує пресслужба ДБР.

Посадовець, після року служби по охороні державного кордону, вирішив перетворити це на бізнес. Як зазначається, він був добре обізнаний у графіках чергування колег, місцях несення служби прикордонними нарядами та особливостях місцевості. Тож фігурант підшукав двох охочих за гроші незаконно перетнути кордон. За 9 тис. доларів він обіцяв перевезти військовозобов’язаних на власному авто до Республіки Молдова поза пунктами пропуску.

24 вересня правоохоронці зірвали задум інспектора та затримали його під час одержання повної оплати за "послугу" з двох ухилянтів. Посадовцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за ч. 3 ст. 332 КК України. Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тоді як інші фігуранти через посередників пропонували замовникам за гроші інформацію про "безпечні маршрути", місця розташування прикордонних нарядів та систему охорони кордону. Вартість такої "послуги" коливалася від 3 до 5 тисяч доларів з особи.

Один з інспекторів демонстрував на електронних картах можливі шляхи обходу пунктів пропуску, обіцяючи "безперешкодний рух" у своїй зоні контролю. Інший – домовлявся про передачу даних, які дозволяли уникати патрулів та посилених нарядів.

Правоохоронці затримали фігурантів після отримання через посередників частини хабаря по 3 тисячі доларів кожен. У разі успішної реалізації вони планували налагодити схему на постійній основі.

Військовослужбовцям повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб за ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають позбавлення волі до 9 років.

Нині їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.