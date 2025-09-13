ВІЙНА В Україні В Україні ліквідовано ще шість нових схем ухилення від мобілізації

2025-09-13 12:30

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали вісьмох організаторів оборудок, повідомила пресслужба СБУ.

За суми від 5000 до 20 000 доларів ділки переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску або оформлювали фіктивні документи для уникнення призову.

Так, на Чернігівщині затримали очільницю місцевого коледжу, яка "на папері" зараховувала військовозобов’язаних на навчання до вишу. При цьому насправді фейкові студенти навіть не з’являлися у стінах навчального закладу.

На Полтавщині викрили лікаря-хірурга - члена військово-лікарської комісії, який торгував фальшивими меддовідками про важкі діагнози.

У Києві підозру отримав ділок, який підшукував ухилянтів, а потім за гроші пропонував їм маршрути втечі за кордон "по зеленці".

У Кіровоградській області викрили адміністратора Тelegram-каналу, який поширював локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.

У Дніпропетровській області затримано ще трьох фігурантів, що доставляли клієнтів до західного кордону України, а потім лісовими стежками переправляли до Євросоюзу.

На Волині викрили зловмисника, який через ліс переправляв ухилянтів до сусідньої країни ЄС.

Затриманим повідомлено про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна.