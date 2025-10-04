Світ Обкладинку культового шостого альбому Девіда Боуї Aladdin Sane виставлять на аукціон у Лондоні

Обкладинку шостого альбому Девіда Боуї Aladdin Sane виставлять на аукціон у Лондоні. Як повідомляє The Independent, продаж організує дім Bonhams з 22 жовтня по 5 листопада.

Фотографія з архіву Браяна Даффі, де Боуї зображений із блискавкою на обличчі, вважається однією з найвідоміших обкладинок в історії музики. Її вартість оцінюють приблизно у 300 тисяч фунтів стерлінгів (понад 405 тисяч доларів). У разі успішного продажу вона може стати найдорожчою обкладинкою музичного альбому на аукціоні, перевершивши рекорд Led Zeppelin, чиїй дебютній платівці у 2020 році присудили ціну 325 тисяч доларів.

До лоту також увійдуть оригінальна камера Hasselblad 500C, яку використовував Даффі, два контактні листи для зйомки Aladdin Sane та табурет, на якому сидів Боуї у 1973 році.

Фото вже експонувалося на виставці David Bowie Is, що побила рекорд відвідуваності Музею Вікторії та Альберта в Лондоні, а згодом мандрувала світом.

Девід Боуї пішов із життя у січні 2016 року у віці 69 років. Його альбоми розійшлися тиражем понад 136 мільйонів примірників, а сам артист здобув 7 премій Ґреммі.